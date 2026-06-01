La Provincia se hizo presente en el mayor encuentro mundial de turismo de montaña en China

La Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, consolidó un hito en su agenda de inserción internacional al participar del encuentro anual más importante de la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA), que se desarrolló del 28 al 31 de mayo en el Distrito Forestal de Shennongjia, provincia de Hubei, China.

La participación de Santa Cruz en este prestigioso evento fue posible gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Turismo de la Nación, la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia y el Comité de Montaña. En ese marco, fue la propia IMTA quien extendió la invitación formal a la provincia y asumió la gestión y los costos del viaje, reconociendo el valor estratégico de Santa Cruz como destino de montaña de proyección mundial.

Este reconocimiento no es casual, el imponente Monte Fitz Roy, ubicado a minutos de la localidad de El Chaltén, había sido seleccionado previamente como una de las montañas turísticas más famosas del mundo, consolidando el patrimonio natural santacruceño en la cima del turismo global.

En representación del Gobierno Provincial, participó el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, quien formó parte activa de los debates globales en representación de una región cuya identidad turística está profundamente ligada a la montaña y los hielos continentales. Lo acompañó Julieta Martín, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) filial Santa Cruz y propietaria de Chaltén Suites.

Los Eventos Temáticos del Día Internacional del Turismo de Montaña 2026 se inauguraron el 29 de mayo bajo el lema “Preservar el Patrimonio Mundial, Compartir la Prosperidad de las Montañas Famosas”. El encuentro reunió a representantes de organizaciones internacionales, embajadas, autoridades de cultura y turismo, líderes de la industria, expertos y académicos de todo el mundo. La agenda incluyó el Diálogo entre Montañas Famosas del Mundo 2026, la Exposición de Cultura y Turismo de Montaña, la Noche IMTA de Shennongjia y el Encuentro de Inversiones y Negocios para la Cultura y el Turismo de Montaña, entre otras actividades.

Gamboa remarcó que “estar en Shennongjia es una oportunidad única para mostrarle al mundo lo que Santa Cruz tiene para ofrecer. El Fitz Roy ya es reconocido globalmente, y nuestra presencia acá nos permite construir vínculos estratégicos con destinos y organizaciones de primer nivel internacional. Esto es lo que necesitamos para seguir posicionando a la Patagonia en el mapa turístico mundial.”

La participación de Santa Cruz en este tipo de espacios forma parte de la política del Gobernador Claudio Vidal de proyectar la provincia hacia el mundo, apostando al turismo de montaña como uno de los ejes centrales del desarrollo productivo y la identidad de Santa Cruz a nivel global.