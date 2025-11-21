La provincia refuerza su estrategia turística tras su participación en el Consejo Federal de Turismo

El secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, participó de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) y de la reunión del Ente Oficial de Turismo Patagonia, donde Santa Cruz presentó su agenda de trabajo y avanzó en líneas de coordinación con Nación y las provincias de la región.

Conectividad aérea y planificación de temporada

Uno de los puntos centrales abordados por el funcionario fue la necesidad de sostener y ampliar la conectividad aérea, un eje estratégico para el desarrollo turístico provincial.

“Somos un destino 90% receptivo y necesitamos sumar vuelos, reforzar y mantener la conectividad es fundamental para garantizar el movimiento turístico y sostener la actividad en toda la provincia”, afirmó Gamboa en diálogo con el programa “Todas las Voces”, de Radio Nacional El Calafate.

El secretario también planteó ante Nación la importancia de evitar políticas que deriven en pérdida de frecuencias y afecten la llegada de visitantes a los destinos santacruceños.

Vínculo con municipios y ordenamiento territorial

Durante los encuentros, también remarcó el trabajo que se está reactivando con las direcciones municipales de Turismo, con reuniones presenciales y mesas de coordinación técnica. “Estamos reconstruyendo vínculos con todas las direcciones de Turismo. Ya abrimos el diálogo técnico y estamos recorriendo la provincia para ordenar la agenda común”, expresó.

Además, confirmó que se encuentra en marcha la convocatoria al Consejo Provincial de Turismo (CPT), un espacio clave para articular al sector público y privado. “Hay un fuerte interés de los municipios en volver a vincularse. La idea es convocar antes del invierno y reordenar el sistema turístico provincial”, señaló.

Promoción internacional y presencia en mercados globales

Realizando un repaso de su participación en la Asamblea, Gamboa expresó su entusiasmo al posicionar la agenda con acciones de promoción internacional coordinadas por Improtur y el Ente Patagonia. Santa Cruz presentó su intención de recuperar presencia en ferias y agendas globales. “Queremos volver a estar en los mercados internacionales. La promoción es una política que queremos sostener”, afirmó Gamboa.

La participación de Santa Cruz en el CFT forma parte del trabajo que impulsa el Gobierno Provincial, para fortalecer la conectividad, ordenar el sistema turístico y acompañar a cada municipio en el desarrollo de sus destinos. El objetivo es consolidar una política turística federal, equilibrada y sostenible, que genere oportunidades, potencie la actividad económica y proyecte a Santa Cruz en los mercados nacionales e internacionales.