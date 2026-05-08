La Provincia fortalece el trabajo con nación para la implementación de la ley de bosques nativos

En línea con la agenda impulsada por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer el cuidado de los recursos naturales y el desarrollo sostenible en todo el territorio provincial, el Consejo Agrario Provincial acompañó una recorrida junto a autoridades nacionales para supervisar la aplicación de la Ley de Bosques Nativos en distintos establecimientos rurales de Santa Cruz.

En ese marco, el CAP recibió la visita institucional de Ricardo Vukasovic, ingeniero forestal y responsable de la Unidad Regional 8 de la Coordinación Nacional de Bosques Nativos, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Durante la jornada se llevaron adelante recorridas técnicas por distintos establecimientos rurales, algunos de los cuales cuentan con planes de manejo aprobados en el marco de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y su adhesión en Santa Cruz mediante la Ley Provincial N° 3031, normativa que regula su implementación en el territorio provincial.

Conservación, restauración y manejo sostenible

El objetivo de la visita estuvo centrado en la fiscalización y seguimiento de la implementación de esta herramienta de política pública, que promueve la conservación, restauración y el manejo sostenible de los bosques nativos, garantizando además el acompañamiento técnico a los productores que desarrollan actividades compatibles con su preservación.

La recorrida fue acompañada por la directora provincial de Recursos Naturales, Ayelén Alberti, junto al director de la Delegación Río Turbio del CAP, Cristian Mansilla, quienes participaron de las instancias técnicas desarrolladas durante la visita.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, destacó la importancia de este trabajo conjunto y señaló: “Para nosotros es fundamental sostener una presencia activa en el territorio y trabajar de manera articulada con Nación. La implementación de la Ley de Bosques Nativos no solo implica control y fiscalización, sino también acompañamiento técnico y compromiso con el cuidado de nuestros recursos naturales para las futuras generaciones”