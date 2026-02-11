La Provincia estuvo presente en el Encuentro de la Red Federal de Alfabetización

Este martes 10 de febrero, en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó el primer encuentro del año de la Red Federal de Alfabetización, con el objetivo de trabajar sobre las líneas de acción educativas para 2026, profundizar los procesos de mejora escolar y avanzar en un marco común de autoevaluación institucional, en el contexto del fortalecimiento de las políticas públicas educativas.

Participaron de la actividad la secretaria de Gestión Educativa del Consejo Provincial de Educación, Adela Vera, acompañada por la referente del Plan Provincial de Alfabetización Plen@, Liliana Buryaile, junto a representantes de las carteras Educativas de las distintas jurisdicciones del país.

La agenda de trabajo incluyó espacios destinados al seguimiento y monitoreo de los planes jurisdiccionales, la presentación de recursos del Plan Nacional de Alfabetización, instancias formativas sobre autoevaluación institucional y momentos de trabajo en equipos en torno al Documento Marco de Autoevaluación Escolar para las Escuelas Alfa en Red.

En este marco, se presentaron los kits de alfabetización inicial que llegarán a las Escuelas Alfa en Red, como parte de las acciones orientadas a fortalecer las prácticas de enseñanza, garantizar el acceso a materiales pedagógicos y acompañar los procesos de aprendizaje en los primeros años de escolaridad.

Para finalizar la actividad, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, destacó la importancia del trabajo articulado entre Nación y las jurisdicciones, y remarcó el rol central de la alfabetización como política pública prioritaria para garantizar la mejora de los aprendizajes y el fortalecimiento del sistema educativo en todo el país.