La Provincia estuvo presente en el Consejo Federal de Salud

La ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, María Lorena Ross, de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma fue encabezada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones y contó con la presencia de los titulares de las Carteras Sanitarias de las 24 jurisdicciones del país.

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el anuncio de que, a partir del 2026, cada jurisdicción será responsable de organizar y financiar sus propios exámenes de ingreso a las residencias médicas. Esta medida busca que la formación de los profesionales se ordene con las necesidades específicas de cada región.

Durante la jornada, los funcionarios también analizaron otros ejes de la gestión sanitaria nacional como las mejoras logradas en los procesos de compra de medicamentos de alto costo y drogas especiales que realiza la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC), lo que generó un ahorro de 40 millones de dólares y redujo los tiempos de entrega para pacientes en situación de vulnerabilidad.

Otro de los ejes tratados, fue el avance de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) y los cambios en la normativa que agilizan la actualización del Código Alimentario Argentino.

También, se abordaron temas relacionados co la situación epidemiológica y la prevención ante el brote de sarampión, destacando la importancia de la vacunación, y la vigilancia epidemiológica de los casos de suicidio e intento de suicidio.

Por último, se mencionó una nueva medida dispuesta por el ministerio de Capital Humano que restringe la formación profesional hospitalaria en Argentina a los egresados de universidades que no estén inscriptas en la Federación Mundial de Educación Médica.