La propuesta “El Mar” acercó la experiencia de la realidad virtual para descubrir la fauna marina patagónica

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Supervisión de Turismo, desarrolló este sábado 30 de mayo, la actividad denominada “El Mar”, una propuesta interactiva que, mediante lentes de realidad virtual, permitió a vecinos, vecinas y turistas conocer de manera inmersiva la riqueza del mar patagónico, con el objetivo de promover el conocimiento, la valoración y el cuidado del patrimonio natural de la región.

Vecinos y visitantes pudieron conocer distintas especies y paisajes del mar argentino a través de una actividad turística. La supervisora del área, Valeria Negro, destacó la respuesta del público y la importancia de generar experiencias innovadoras vinculadas a los atractivos naturales de la ciudad.“Es una propuesta muy interesante porque despierta curiosidad, genera preguntas y permite que las personas conozcan mucho más sobre nuestro mar y las especies que habitan en él, como las ballenas y otros animales característicos de la Patagonia”, expresó.

Asimismo, señaló que la actividad está pensada tanto para la comunidad local como para quienes visitan la ciudad: “Nos interesa que los caletenses y también los turistas puedan descubrir y valorar la riqueza natural que tenemos, utilizando herramientas modernas y atractivas”, indicó.

En ese sentido, remarcó que esta iniciativa se suma a otras propuestas impulsadas por el área para fortalecer la experiencia turística en la localidad.“Esta actividad complementa otras acciones que ya venimos desarrollando, como los visores ubicados en la zona costera, que habilitamos cuando las condiciones climáticas lo permiten para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de distintos puntos de observación”, explicó.

Finalmente, Negro destacó que este tipo de experiencias contribuyen a generar mayor interés por los recursos naturales de la región y fomentan el turismo local. “La idea es que quienes participen se lleven nuevos conocimientos sobre nuestro entorno y se conviertan también en promotores de todo lo que Caleta Olivia tiene para ofrecer”, concluyó.