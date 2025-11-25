“La prioridad son los trabajadores”: SATSAID Santa Cruz inicia las elecciones con urnas volantes en toda la provincia

El secretario general de SATSAID Santa Cruz, Jorge Álvarez, explicó el funcionamiento del proceso electoral provincial y destacó la importancia de garantizar una participación “transparente y democrática” en cada localidad.
El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) inicia este 26 de noviembre su proceso electoral provincial, y desde la conducción provincial detallaron cómo será el despliegue de las urnas volantes que recorrerán Santa Cruz para asegurar que todos los trabajadores puedan participar.
En diálogo con Voces y Apuntes, el secretario general del gremio, Jorge Álvarez, remarcó que “lo que más nos preocupa son los trabajadores, nuestros compañeros” y subrayó que el objetivo central es garantizar un proceso “transparente y democrático”.
Álvarez explicó que las urnas volantes son un mecanismo histórico dentro del sindicato: “La urna volante siempre existió, con la custodia de los fiscales —uno por cada lista—, y la junta electoral tiene que cumplir en que la participación sea transparente”.
El secretario general informó que serán dos urnas volantes las que recorrerán la provincia:
- Zona Norte: comenzará este 26 de noviembre en Las Heras alrededor de las 9 de la mañana. Luego pasará por Pico Truncado y continuará hacia Caleta Olivia, donde se ubicará en la sede del sindicato. Allí podrán votar los trabajadores de Canal 9, Caleta VideoCable Canal 2, DirecTV y Paralelo 46 Flux, en el horario de 16:00 a 18:00.
- Zona Sur: iniciará su recorrido en El Calafate. Al día siguiente se trasladará a Río Turbio, donde quedará bajo custodia, y posteriormente continuará hacia Río Gallegos, donde comenzará a operar a las 9 de la mañana visitando distintas empresas de la capital provincial.