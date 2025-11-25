“La prioridad son los trabajadores”: SATSAID Santa Cruz inicia las elecciones con urnas volantes en toda la provincia

El secretario general de SATSAID Santa Cruz, Jorge Álvarez, explicó el funcionamiento del proceso electoral provincial y destacó la importancia de garantizar una participación “transparente y democrática” en cada localidad.

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) inicia este 26 de noviembre su proceso electoral provincial, y desde la conducción provincial detallaron cómo será el despliegue de las urnas volantes que recorrerán Santa Cruz para asegurar que todos los trabajadores puedan participar.

En diálogo con Voces y Apuntes, el secretario general del gremio, Jorge Álvarez, remarcó que “lo que más nos preocupa son los trabajadores, nuestros compañeros” y subrayó que el objetivo central es garantizar un proceso “transparente y democrático”.

Álvarez explicó que las urnas volantes son un mecanismo histórico dentro del sindicato: “La urna volante siempre existió, con la custodia de los fiscales —uno por cada lista—, y la junta electoral tiene que cumplir en que la participación sea transparente”.

El secretario general informó que serán dos urnas volantes las que recorrerán la provincia: