La primera Travesía Provincial de Aguas Abiertas fue un éxito

Lago Posadas vivió un momento histórico con la realización de la primera edición de la Travesía Provincial de Aguas Abiertas “Arco de Piedra 2025”, en el marco del 66° aniversario de la localidad.

El evento reunió a 70 nadadores de distintas localidades santacruceñas, que participaron en tres distancias adaptadas a diferentes niveles de exigencia. Además de la competencia deportiva, se aplicó el primer protocolo ambiental del país, garantizando la sustentabilidad y el cuidado del entorno natural.

El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, acompañó la jornada junto al secretario de Turismo de la provincia, Rubén Martínez, y al presidente de la Comisión de Fomento de Lago Posadas, Rubén Guzmán, destacando la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones provinciales, municipales, el deporte y la comunidad local.

Una de las figuras destacadas del evento fue la participación del último campeón de la Winter Swimming World Cup 2025, el sanjulianense Pablo Barbieri, quien se sumó a la travesía aportando experiencia deportiva de nivel internacional.

Estos eventos fortalecen el turismo, promueven el deporte y lo que es muy importante, demostrar el compromiso con el cuidado del ambiente y el impresionante entorno natural que tiene la zona de Lago Posadas”, señaló Álvarez.

