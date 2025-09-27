EN VIVO
La Policía de Santa Cruz realizó la Primera Jornada de Puertas Abiertas en Río Gallegos

La Policía de la Provincia de Santa Cruz llevó adelante este viernes la Primera Jornada de Puertas Abiertas en la Jefatura de Policía de Río Gallegos, destinada a instituciones educativas de todos los niveles.

El encuentro tuvo como propósito acercar la institución a la comunidad, a través de recorridos guiados, actividades recreativas y espacios de intercambio entre estudiantes y efectivos policiales.

Durante la mañana, alumnos de jardines, escuelas y colegios secundarios visitaron áreas como Criminalística y Bomberos, participaron de actividades de la Banda de Música Policial, y conocieron sitios emblemáticos como el Balcón de Roca y el Museo a los Policías Caídos en Servicio.

Por la tarde, de 15:00 a 17:00, se ofrecieron exhibiciones de la División Canes, presentaciones de Bomberos, un repertorio musical a cargo de la Banda Policial y un mini desfile de cadetes, entre otras propuestas.

