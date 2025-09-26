La Policía de Santa Cruz realiza la Primera Jornada de Puertas Abiertas en Río Gallegos

Tal como estaba programado, hoy se está desarrollando, en doble turno, la Primera Jornada de Puertas Abiertas que organizó la Policía de la Provincia de Santa Cruz, en las instalaciones de la Jefatura, destinada a instituciones educativas de todas las modalidades de Río Gallegos.



Bajo el objetivo de acercar la institución policial a la comunidad se organizó para hoy viernes la visita de alumnos y estudiantes de jardines, escuelas y colegios secundarios con la idea de que recorran la Jefatura, conozcan su historia y disfruten de diversas propuestas.



El subjefe de la fuerza, Comisario General Luis Bordón, destacó la relevancia del encuentro y remarcó la amplia participación de alumnos de jardines, escuelas primarias y colegios secundarios. “Para nosotros es importante que los alumnos se acerquen a la institución, interactúen con nuestros efectivos y conozcan la labor que realizan día a día los policías a lo largo y ancho de la provincia. Es una forma de integración y de estar más cerca de la comunidad”, señaló.



Durante la mañana, los jóvenes recorrieron las instalaciones de la Jefatura de Policía, conocieron el trabajo de distintas áreas como Criminalística y Bomberos, y participaron de actividades organizadas por la Banda de Música policial, que aportó un marco festivo al evento.



Además, los visitantes pudieron interiorizarse sobre la historia del histórico Balcón de Roca y del Museo a los Policías Caídos en Servicio, espacios de gran valor simbólico para la fuerza y la comunidad.



Bordón subrayó que la misión principal es mostrar a la sociedad la tarea policial y abrir las puertas de la institución a todos los vecinos: “Es la casa de todos los policías de la provincia y también de los santacruceños. Invitamos a quienes deseen acercarse, no solo hoy sino cualquier día de la semana, a recorrer la Jefatura y conocer más sobre nuestro trabajo”.



Por la tarde



En el horario vespertino para quienes deseen asistir al recorrido es de 15:00 a 17:00, y podrán disfrutar de exhibiciones de la División Canes, Bomberos en acción, cancionero de la Banda de Música Policial y un mini desfile de cadetes, entre otras propuestas.