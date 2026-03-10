La Policía de Santa Cruz inauguró oficina de la Mujer y la Familia en Los Antiguos

Este lunes 9 de marzo la Policía de Santa Cruz llevó adelante, en Los Antiguos, el acto de inauguración de la Sección Oficina de la Mujer y la Familia, un espacio destinado a brindar contención, asesoramiento y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia doméstica o intrafamiliar.

En el marco de las políticas de prevención y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, la creación de esta sección fue dispuesta por el jefe de Policía de la provincia, comisario general Diego Martín Agüero, mediante disposición institucional, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y brindar respuestas inmediatas a personas que se encuentren atravesando situaciones de vulnerabilidad.

Este nuevo espacio contará con personal capacitado y especializado en la temática de género, que trabajará de manera articulada con distintas áreas e instituciones de la comunidad, garantizando una atención basada en la escucha, el respeto y la confidencialidad.

Cabe destacar que, el proyecto de creación de esta oficina fue presentado por la comisaria inspector Natalia Andrea San Sebastián, quien por motivos personales no pudo estar presente durante la ceremonia.

El acto contó con la presencia de la intendenta local, Zulma Neira; autoridades gubernamentales, municipales y del Ministerio de Seguridad, además del subjefe de Policía, comisario general Luis Bordón, acompañado por el superintendente de Personal, Instrucción y Derechos Humanos, comisario general José Orellana; y el superintendente de Administración, Planificación y Desarrollo, comisario general Fernando Gutiérrez.

La Policía de Santa Cruz destacó que la apertura de esta oficina representa un paso importante en el fortalecimiento de las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento a las familias de la comunidad, consolidando un espacio de atención y contención para quienes lo necesiten.