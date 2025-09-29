La Policía de Santa Cruz advierte por falsas campañas de recaudación

La institución desmintió la existencia de una cooperadora policial y pidió a la comunidad no dejarse engañar por solicitudes de aportes económicos.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz emitió un comunicado oficial para alertar a vecinos y comerciantes sobre intentos de recaudación económica que se realizan en su nombre. La fuerza aclaró que no cuenta con ningún tipo de cooperadora ni autoriza a terceros a realizar gestiones, campañas o actividades con fines de aporte económico.

Desde la institución remarcaron que toda comunicación, gestión o solicitud de donaciones que invoque la representación de una supuesta “cooperadora policial” es completamente ajena a la fuerza.

Por tal motivo, se solicitó a la comunidad mantenerse atenta y, ante cualquier requerimiento de este tipo, dar aviso inmediato a la dependencia policial más cercana para que se adopten las medidas correspondientes. La Policía de Santa Cruz reafirmó además su compromiso de actuar con transparencia y responsabilidad, garantizando canales oficiales de información y el resguardo de la confianza pública.