La Plaza San Martín se tiñó de rosa para promover la prevención del cáncer de mama

En el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración, realizó una jornada informativa y recreativa en la Plaza San Martín de Río Gallegos.

La propuesta que se desarrolló durante la tarde del jueves en la plaza principal de la capital provincial, fue organizada por la Dirección Provincial de Dispositivos Territoriales, que forma parte de la de Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración.

La actividad tuvo el objetivo de promover el cuidado de la salud y la detección temprana del cáncer de mama, para lo cual contó con un stand informativo que brindó asesoramiento respecto a la importancia del chequeo médico.

La propuesta contó además con actividades recreativas, ya que la Prof. Lorena Luna brindó una clase de ritmos latinos y As Fitness Dance Ritmos –a cargo de la profesora Adriana Álvarez- asistió con su grupo de baile, aportando coreografías para el movimiento y disfrute de quienes acompañaron la jornada.

Las organizadoras del encuentro destacaron la participación de la comunidad en el cierre de esta jornada, dejando en claro que “cuidarse es un acto de amor propio”.

La iniciativa se enmarca en una serie de actividades desarrolladas durante el mes de octubre por parte del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, dedicadas a la sensibilización sobre el cáncer de mama que permite, a la vez, continuar fortaleciendo el compromiso social con la salud y el bienestar de toda la comunidad.