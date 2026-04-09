La planta peletizadora de Los Antiguos entra en su etapa final

El tinglado donde funcionará la nueva infraestructura ya alcanza un 90% de avance y se prepara para su puesta en marcha.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial (CAP), continúa fortaleciendo el desarrollo productivo en la provincia, con una mirada puesta en generar valor agregado, acompañar a los productores y consolidar las economías regionales. En ese marco, y por decisión del gobernador Claudio Vidal, avanza la obra de la planta peletizadora en Los Antiguos.

Durante una recorrida por el predio, el CAP verificó el avance del tinglado donde funcionará la planta, que se encuentra en su etapa final de ejecución.La estructura ya alcanza un 90% de avance y, en los próximos días, se iniciará la instalación del equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento.

De la recorrida participaron el presidente del CAP, Hugo Garay, junto a su equipo; el delegado del CAP en Los Antiguos, Raúl Aviléz; y el coordinador interprovincial, Julio Bellomo.

Esta iniciativa forma parte de un plan provincial que contempla la instalación de plantas peletizadoras en puntos estratégicos como Los Antiguos, Gobernador Gregores y Río Gallegos, con el objetivo de impulsar la producción de alimento balanceado y fomentar la siembra de pasturas.La planta permitirá agregar valor a la materia prima local y optimizar el uso del forraje, como la alfalfa, a través del proceso de peletización. De esta manera, se busca fortalecer la soberanía alimentaria y acompañar al sector agropecuario de la región.

En ese sentido, el presidente del CAP, Hugo Garay, expresó: “Por decisión del gobernador Claudio Vidal, estamos acompañando al sector productivo con hechos concretos. Esta planta le va a dar más oportunidades a nuestros productores, más trabajo y más movimiento a la economía santacruceña”.