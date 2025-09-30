“La Peña de Frecuencia en Centralizate” recibió a Pablo Casarosa e Iris Ortiz en la previa del certamen “Malambo al Viento”

El programa folklórico de Frecuencia Patagonia “La Peña de Frecuencia en Centralizate” que se emite cada Lunes por la noche a partir de la hora 21, volvió a convertirse en un punto de encuentro para la música, la danza y las tradiciones populares. En esta ocasión, el espacio tuvo como invitados a través de contacto telefónico al profesor y bailarín de folklore Pablo Casarosa y a la reconocida bailarina Iris Ortiz, quienes dialogaron sobre su próxima participación en el Certamen “Malambo al Viento”, que se llevará a cabo este fin de semana 4 de Octubre en la ciudad de Caleta Olivia, bajo la organización de la Escuela Municipal de Danzas Nativas.



Casarosa y Ortiz integrarán el jurado del evento junto al actual Campeón Nacional de Malambo, Máximo Ramírez, lo que le otorga un prestigio especial a esta edición. Durante la entrevista, ambos se refirieron a la responsabilidad y al compromiso que implica evaluar a los participantes, valorando no solo la destreza técnica, sino también la identidad cultural y la fuerza expresiva de cada presentación.





A lo largo de la charla, los bailarines compartieron además su experiencia como pareja de zamba en competencias nacionales, donde han sabido conjugar disciplina, sensibilidad y tradición. Definieron a la zamba como un “diálogo profundo entre dos personas”, en el que el pañuelo funciona como lenguaje simbólico de encuentro, desafío y poesía.



La conversación permitió a la audiencia adentrarse en el modo en que los artistas encaran cada certamen: con respeto por la danza, pasión por transmitirla y el deseo de que nuevas generaciones se acerquen al folklore. Tanto Casarosa como Ortiz destacaron la importancia de estos espacios como verdaderos semilleros de talentos y como una forma de mantener vivas las raíces de nuestra cultura popular.



El encuentro, cargado de música y anécdotas, dejó planteada la expectativa por lo que será el “Malambo al Viento”, certamen que promete reunir a bailarines y bailarinas de toda la región en una auténtica fiesta del folklore.