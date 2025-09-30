“La Peña de Frecuencia en Centralizate” recibió a Pablo Casarosa e Iris Ortiz en la previa del certamen “Malambo al Viento”

EN VIVO
El programa folklórico de Frecuencia Patagonia “La Peña de Frecuencia en Centralizate” que se emite cada Lunes por la noche a partir de la hora 21, volvió a convertirse en un punto de encuentro para la música, la danza y las tradiciones populares. En esta ocasión, el espacio tuvo como invitados a través de contacto telefónico al profesor y bailarín de folklore Pablo Casarosa y a la reconocida bailarina Iris Ortiz, quienes dialogaron sobre su próxima participación en el Certamen “Malambo al Viento”, que se llevará a cabo este fin de semana 4 de Octubre en la ciudad de Caleta Olivia, bajo la organización de la Escuela Municipal de Danzas Nativas.

Casarosa y Ortiz integrarán el jurado del evento junto al actual Campeón Nacional de Malambo, Máximo Ramírez, lo que le otorga un prestigio especial a esta edición. Durante la entrevista, ambos se refirieron a la responsabilidad y al compromiso que implica evaluar a los participantes, valorando no solo la destreza técnica, sino también la identidad cultural y la fuerza expresiva de cada presentación.



A lo largo de la charla, los bailarines compartieron además su experiencia como pareja de zamba en competencias nacionales, donde han sabido conjugar disciplina, sensibilidad y tradición. Definieron a la zamba como un “diálogo profundo entre dos personas”, en el que el pañuelo funciona como lenguaje simbólico de encuentro, desafío y poesía.

La conversación permitió a la audiencia adentrarse en el modo en que los artistas encaran cada certamen: con respeto por la danza, pasión por transmitirla y el deseo de que nuevas generaciones se acerquen al folklore. Tanto Casarosa como Ortiz destacaron la importancia de estos espacios como verdaderos semilleros de talentos y como una forma de mantener vivas las raíces de nuestra cultura popular.

El encuentro, cargado de música y anécdotas, dejó planteada la expectativa por lo que será el “Malambo al Viento”, certamen que promete reunir a bailarines y bailarinas de toda la región en una auténtica fiesta del folklore.

“La Peña de Frecuencia en Centralizate” recibió a Pablo Casarosa e Iris Ortiz en la previa del certamen “Malambo al Viento”

