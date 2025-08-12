La Orquesta Típica celebra logros y abre nuevas oportunidades para jóvenes músicos

El conjunto local reparó 10 bandoneones —propios y de sus alumnos— gracias al trabajo del luthier Damián Guttlein. Con más instrumentos disponibles, se amplían las clases y las invitaciones para presentaciones en importantes eventos, como el próximo festival en Puerto Madryn.

La Orquesta Típica de Caleta Olivia atraviesa un momento de gran actividad y crecimiento. El pasado 13 de julio, con motivo del Día del Bandoneón, realizaron un concierto homenaje que contó con la presencia del reconocido luthier Damián Guttlein, quien brindó una capacitación sobre reparaciones básicas y trabajó en la puesta a punto de los instrumentos.

“Terminamos con 10 bandoneones reparados ese día; algunos pertenecían a la orquesta y otros eran de los alumnos. Nos dejó con una fila de instrumentos en uso, lo que nos da tranquilidad para que el profe pueda dar clases con normalidad”, destacó Érica Almazán.

El director, profesor Julio Díaz, subrayó la relevancia de esta visita: “Acá no hay lugares donde reparen bandoneones, ni luthiers para estos instrumentos. Pensé que nos iba a reparar uno o dos, pero nos sorprendió con el compromiso y la dedicación”.

Actualmente, la orquesta cuenta con alrededor de 100 alumnos, la mayoría en cuerdas, pero ahora podrán sumar más jóvenes al estudio del bandoneón. “Tomamos a chicos sin ningún conocimiento; en algunos casos hasta es mejor, porque así los formamos desde cero”, explicó Díaz, invitando a quienes quieran sumarse a acercarse al Centro Cultural, al lado del Cine.

En el plano artístico, el conjunto participó recientemente del Pre-Mundial de Tango en Puerto Madryn, donde se presentaron en la milonga de gala. “Fue tan buena la experiencia que nos convocaron nuevamente para un festival que se hará en septiembre”, contó el director.

Para Abril Mansilla, violinista de la orquesta, el proyecto ha marcado un antes y un después en su vida: “Empecé de forma particular, hasta que encontré la Orquesta, que es lo mejor que me pudo haber pasado”.