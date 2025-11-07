La Orquesta “Auquinco” vivirá un encuentro latinoamericano junto al grupo chileno Amalgama

El director de la Orquesta “Auquinco”, Juan Pablo Hermosilla, anunció un encuentro musical con el reconocido grupo Amalgama de Punta Arenas, que incluirá conciertos, clases magistrales y actividades integradoras con jóvenes músicos de Caleta Olivia.

El director de la Orquesta “Auquinco”, Juan Pablo Hermosilla, visitó los estudios de Voces y Apuntes para compartir detalles del Encuentro Latinoamericano de Música que se desarrollará este fin de semana en Caleta Olivia junto al grupo Amalgama, proveniente de Punta Arenas, Chile.

Hermosilla explicó que el nombre “Auquinco” proviene del mapuche y significa “agua que resuena”, una expresión que, según destacó, refleja la esencia de la agrupación. “Surgió en 2022, ya que antes nos denominábamos Orquesta Latinoamericana de Caleta Olivia. Me pareció muy interesante el nombre porque invita a varias interpretaciones y tiene una relación con la música. Buscamos que la propuesta de la orquesta genere esa resonancia, que deje una huella en los chicos”, expresó.

El director comentó además que recientemente ofrecieron un concierto didáctico en la Escuela N° 14, donde pudieron interactuar con los estudiantes y compartir su pasión por la música. “Fue muy lindo y divertido, los chicos participaron y se generó un clima muy enriquecedor”, señaló.

Sobre las actividades previstas, Hermosilla informó que esta tarde se realizará un ensayo conjunto entre la Orquesta y el grupo Amalgama, quienes trabajarán diversas obras que serán presentadas mañana en un concierto especial. “El evento será a las 19 horas, con entrada libre y gratuita, y tendremos alrededor de 100 integrantes en escena”, detalló.

Finalmente, anticipó que el domingo se llevará a cabo una jornada interna con clases magistrales a cargo del grupo invitado, y el cierre del encuentro será con un almuerzo compartido entre las familias y los jóvenes músicos.