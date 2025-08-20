“La nutrición no debe quedar en segundo plano”: la mirada de la Lic. Agostina Santana en la Clínica Cruz del Sur

La Licenciada en Nutrición Agostina Santana, integrante del equipo de la Clínica Cruz del Sur, destacó la importancia de abordar la alimentación de manera organizada y preventiva, especialmente en niños y adolescentes. Atiende a pacientes de todas las edades con turnos programados.

La Clínica Cruz del Sur continúa ampliando su propuesta de atención integral en salud con la incorporación de la Lic. Agostina Santana, nutricionista, quien forma parte del equipo desde hace siete meses. La profesional atiende los días miércoles y viernes de 8 a 17 horas en horario corrido, con atención mediante turno previo, tanto para pacientes particulares como para quienes cuentan con cobertura de obras sociales.

En diálogo con Voces y Apuntes, Santana señaló que en el consultorio recibe pacientes de todas las edades y con diversas necesidades: “Al principio eran muchas consultas por obesidad, sobrepeso y resistencia a la insulina, pero actualmente tengo mayor variedad, desde quienes buscan aumentar de peso hasta personas con patologías renales o problemas de presión arterial. También vienen pacientes saludables que simplemente necesitan organizar mejor su alimentación”.

Uno de los temas que más preocupa es el crecimiento de la obesidad infantil. “Cada vez se ven más niños y niñas con sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Muchas veces no es que coman mal, sino que la alimentación está desorganizada o requiere ajustes. La obesidad es una enfermedad crónica que puede estar asociada a factores sociales, hábitos, antecedentes familiares y el entorno”, explicó la especialista.

Finalmente, Santana resaltó la importancia de la prevención en edades tempranas: “La infancia es el momento clave para actuar, porque el niño aprende, replica y hasta enseña en su casa. Es una etapa ideal para trabajar de manera positiva y preventiva”.

Con su aporte, la Clínica Cruz del Sur refuerza su compromiso en ofrecer un abordaje integral de la salud, destacando la relevancia de la nutrición como un pilar fundamental para el bienestar de la comunidad.