La Municipalidad presentó los Juegos Riogalleguenses 2026 para adultos mayores con más de 200 participantes

Organizados por la Secretaría de Deportes del Municipio, este sábado a las 14 horas se realizó el acto de apertura de los Juegos Ríogalleguenses 2026 para Adultos Mayores. De esta propuesta participan más de 200 jugadores, representantes de equipos deportivos y centros de jubilados de la comunidad.



La ceremonia fue encabezada por la secretaria de Deportes, Silvina Juarez, quien destacó la importancia de promover el deporte, la recreación y el encuentro social en esta etapa de la vida. En la oportunidad, se subrayó que “los juegos no solo son una competencia, sino un espacio para compartir, reencontrarse y demostrar que la actividad física y la alegría no tienen edad”.



Participan de esta edición los equipos Cruz del Sur, Pochitas, Gimnasio Verón, Callejeros, Gimnasio Lucho, Energía, Pionero y Malvinas, junto a los centros de jubilados El Amanecer, YCF, Jubilados Unidos, 17 de Octubre y Retirados del Ejército, quienes fueron especialmente reconocidos por su compromiso y participación activa.



Asimismo, se agradeció el acompañamiento del intendente Pablo Grasso, por continuar impulsando políticas públicas que fortalecen el deporte y la inclusión social en la ciudad.

A lo largo de dos meses, los participantes competirán en diversas disciplinas recreativas y deportivas, entre ellas sapo, truco, tejo, escoba, newcom, ajedrez, damas, habilidades motrices y tenis de mesa, promoviendo la competencia sana, el compañerismo y la diversión.



Desde la organización se informó que los Juegos Río Galleguenses 2026 se desarrollarán a lo largo de los meses de marzo y abril, con distintas fechas programadas —entre tres y cuatro jornadas por mes—, mientras que el cierre y la entrega de premios se realizarán en el mes de mayo.



En este marco, se explicó que algunas disciplinas se disputan en jornadas únicas, como el newcom, que se definió en esta fecha con partidos eliminatorios, mientras que otras actividades como tejo, sapo y truco se llevarán adelante de manera progresiva durante los próximos meses.

El acto contó también con las palabras de los coordinadores del evento, Marcelo Ojeda y Matías Yanquin, quienes agradecieron el apoyo institucional y destacaron la importancia de sostener este tipo de encuentros año tras año.



De esta manera, las autoridades dejaron oficialmente inaugurados los Juegos Ríogalleguenses 2026 para Adultos Mayores, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de participación, bienestar y vida activa para las personas mayores de la comunidad.