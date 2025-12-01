La Municipalidad de Río Gallegos realizó el cierre anual de los talleres culturales

Con presentaciones, exhibiciones y entrega de certificados cerró el ciclo de talleres. La secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez, y el director de Gestión Cultural, Maximiliano Pisani, destacaron la participación de cientos de vecinos y adelantaron las actividades previstas para diciembre.

La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante el cierre anual de los talleres culturales gratuitos que se dictan en los distintos centros culturales de la ciudad. La jornada reunió a cientos de vecinos que participaron durante el año en múltiples disciplinas y contó con muestras, presentaciones y entrega de certificados.

El director de Gestión Cultural, Maximiliano Pisani, explicó que esta instancia se realiza todos los años: “A mediados de año hacemos el cierre de invierno, y ya llegando a diciembre comenzamos con los cierres de los talleres generales anuales que brindan los diferentes centros culturales en forma gratuita”.Participaron el Centro Cultural Manuel Ravallo, el Centro Cultural Orkeke, el Taller Municipal de Cerámica, la Biblioteca Sofía Vicic de Cepernic, el Teatro Municipal y diversas áreas municipales que colaboraron en el armado del evento.

Pisani detalló que la actividad diaria en estos espacios es constante: “Circulan por día más o menos más de 150 alumnos que participan de los diferentes talleres”. Durante el acto también se entregaron certificados de participación anual y se compartió un agasajo: “Un certificado de participación y una torta para que puedan degustar los alumnos y las familias que vinieron a acompañarnos”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez, destacó la magnitud de la convocatoria: “Muy contenta porque es una gran convocatoria de todos los expositores y de todos los trabajos que vienen realizando durante el año en cada una de las disciplinas”.Gutiérrez remarcó el valor social de estos espacios: “Invertir en cultura es muy beneficioso porque la gente encuentra un lugar donde distraerse y poder llevar adelante actividades que los recrean y los contienen”.

También señaló que la demanda crece año a año: “Son muchísimas las personas que participan. Este año un montón de gente quedó en lista de espera porque no damos a basto con los lugares”, subrayó, recordando que los talleres son gratuitos.Tanto Gutiérrez como Pisani adelantaron que ya se trabaja en las actividades de diciembre. “Estamos con el festejo de Navidad, el encendido del arbolito y toda la planificación y organización del Festival 140 Aniversario”, indicó Pisani.

En el mismo sentido, Gutiérrez señaló que también preparan “todo lo que tiene que ver con la peatonal que vamos a hacer en la calle San Martín”.Finalmente, la Secretaria agradeció al equipo municipal: “A los talleristas, a cada uno de los jefes de los centros integradores, a los directores y al público en general, y a la gente que se suma y apuesta al municipio”.