La Municipalidad de Río Gallegos presentó el Plan Invernal Integral 2026 con eje en la prevención y la asistencia

Se presentó este jueves el Plan Invernal Integral 2026, una herramienta estratégica orientada a garantizar una respuesta rápida y eficiente ante las inclemencias climáticas, con especial foco en los sectores más vulnerables de la comunidad.

El acto, que se realizó en el SUM del gimnasio municipal “17 de Octubre”, fue encabezado por el intendente Pablo Grasso y contó con la participación de la diputada nacional Moira Lanesan, el diputado provincial Eloy Echazú, concejales, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, integrantes del gabinete municipal, referentes de juntas vecinales, asociaciones y vecinos y vecinas.

El plan surge de un trabajo articulado entre distintas áreas del Municipio, organismos provinciales y nacionales, y actores comunitarios, consolidando un esquema de intervención coordinado para situaciones de emergencia. En este marco, se priorizan acciones preventivas, operativas y de asistencia directa en el territorio.

Durante la presentación, el intendente Pablo Grasso destacó el valor del trabajo conjunto por encima de las diferencias y sostuvo que todos los sectores “buscan lo mejor para la ciudad, la provincia y el país”. En ese sentido, advirtió sobre el impacto del contexto económico actual y señaló que, ante el aumento de tarifas, el Municipio realizó una fuerte inversión para garantizar la provisión de leña a familias que no cuentan con acceso al gas.

Además, adelantó que se pondrá en marcha un nuevo programa con abordaje territorial para relevar problemáticas específicas en cada barrio y fortalecer el acompañamiento a la comunidad. Grasso también apeló a la responsabilidad individual durante el invierno y remarcó la importancia de la prevención al circular en condiciones de escarcha y nieve: “Necesitamos de la mano de todos en esta época difícil”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, subrayó que el Plan Invernal Integral responde a una decisión política de anticipación y organización frente a las condiciones climáticas de la región. En ese marco, afirmó: “Sabemos que el clima en Río Gallegos es duro y no nos tiene que tomar por sorpresa”.

La funcionaria destacó las medidas adoptadas por el Municipio, entre ellas la compra de leña y la adquisición de sal para el mantenimiento de las principales arterias.

En otro tramo, Quiroz cuestionó la ausencia de algunos organismos provinciales en las instancias previas de articulación, aunque remarcó que, ante situaciones críticas, “no hay partidos políticos, sino que se debe trabajar en conjunto”, poniendo como prioridad el cuidado de la población.

Finalmente, puso en valor el compromiso del personal municipal que cumple tareas durante el invierno en condiciones adversas, y aseguró que su labor resulta fundamental para la implementación del plan.