La Municipalidad de Río Gallegos participó en la Expo Turismo 2025 de Comodoro Rivadavia y obtuvo el premio al mejor stand

La Municipalidad de Río Gallegos participó con gran éxito en la Expo Turismo 2025, evento que durante tres días convirtió a Comodoro Rivadavia en el epicentro de la actividad turística, productiva, gastronómica y cultural de la Patagonia.

El encuentro, que reunió a destinos, prestadores, emprendedores y visitantes de toda la región, contó con la presencia del intendente Pablo Grasso, quien acompañó a la Secretaría de Turismo encabezada por Mercedes Neil.

En este marco, Río Gallegos obtuvo el reconocimiento al mejor stand de toda la Expo, destacándose por su propuesta visual y la calidad de la información brindada sobre los atractivos de la ciudad.

“Es muy importante estar presentes en estos eventos, como la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia. Allí damos a conocer todos los atractivos de Río Gallegos y mostramos cómo venimos trabajando en el área para posicionar a la ciudad”, señaló Mercedes Neil, secretaria de Turismo.

Además, Neil valoró el premio recibido y el interés que despertó la propuesta local: “Vimos mucha gente interesada en el destino y eso también se debe a que armamos un stand muy vistoso para que llame la atención. Nos pasó que conocimos personas que habían estado en Río Gallegos, pero no conocían todos los atractivos. Esperamos ver los frutos”.

La funcionaria también resaltó la importancia de fortalecer el turismo regional. “En un momento tan complejo, nos sirve hacer fuerte el turismo de cercanía, sobre todo con el cierre del Aeropuerto. La oferta que mostramos es la de siempre: Cabo Vírgenes, Laguna Azul, Punta Loyola, el sistema de Reservas Naturales dentro de la ciudad, los 16 circuitos urbanos que creamos y, por supuesto, la promoción de nuestros prestadores que vienen sosteniendo la actividad turística”.