La Municipalidad de Río Gallegos lleva “Mi Barrio Festeja” al Marina con servicios, actividades y propuestas para toda la familia

La Municipalidad de Río Gallegos llevará adelante una nueva jornada del programa “Mi Barrio Festeja”, una propuesta integral que acerca servicios, actividades y espacios de encuentro directamente a los vecinos y vecinas de la ciudad.

En esta oportunidad, la actividad se realizará este sábado 28 de marzo, de 15 a 18 horas, en el barrio Marina, específicamente en la intersección de Crucero General Belgrano y Guerrero.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la presencia del Municipio en el territorio, promoviendo el acceso a derechos, la participación comunitaria y el encuentro entre vecinos.

Durante la jornada, se desplegará un amplio abanico de propuestas organizadas por distintas áreas del Ejecutivo municipal, que abarcan desde servicios esenciales hasta actividades recreativas y culturales.

Entre las acciones previstas, se destacan el Paseo de Emprendedores, espacios de atención primaria de la salud y asesoramiento en nutrición, además de un stand de la campaña “Yo ❤️ Río Gallegos”.

También habrá propuestas recreativas y deportivas como torneos de FC 26, metegol, ping pong, jenga, penales y fútbol tenis, junto a danzas, aeróbic y shows en vivo, pensados para todas las edades.

En materia de servicios, se ofrecerán cortes de cabello y manicura gratuitos, castración de mascotas con turno previo que se pueden solicitar a los teléfonos 2966410585 o 2966418929, asesoramiento sobre regularización de tierras y obras, y espacios de información vinculados a la prevención de situaciones de violencia de género y al programa “Tu Vida Vale Mucho”, orientado a la prevención del suicidio.

Además, se llevarán adelante tareas de limpieza, perfilado de calles y entrega de plantines. La propuesta también incluirá experiencias innovadoras como realidad virtual y el City Tour Barrial, radio streaming, generando un espacio dinámico y participativo.