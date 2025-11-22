La Municipalidad de Río Gallegos junto a la Federación Económica de Santa Cruz inauguraron el primer Mercado de Frescos del Atlántico

Quedó inaugurado este viernes en la Av. 11 de Julio de la ciudad de Los Antiguos, en un acto encabezado por el intendente Pablo Grasso y la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan quienes estuvieron acompañados de los concejales de Perito Moreno Pamela Pesoa y José Subiabre, de Los Antiguos Williams Ormeño, los referentes de la Federación Económica de Santa Cruz Guillermo Falta Carolina Neil, emprendedores, comerciantes y vecinos.

El Mercado del Atlántico es una iniciativa impulsada por el Municipio de Río Gallegos con el objetivo de integrar a emprendedores y productores de las rutas Nº 40 y N° 3, a través de una red de mercados físicos, ferias itinerantes y plataformas digitales. Este proyecto busca fortalecer la economía regional, generar empleo genuino y promover una comercialización sostenible de productos locales.

El programa contempla la creación de espacios físicos de integración en distintas ciudades de la Patagonia, además de instancias de capacitación para emprendedores, asistencia técnica y el desarrollo de alianzas estratégicas que permitan optimizar la logística y la distribución de productos regionales.

“Este mercado nace en la Comarca Patagónica con el objetivo de construir una red sólida de productores y emprendedores locales, impulsando la comercialización de productos frescos que hasta ahora no contaban con canales de venta ni espacios de visibilidad”, destacaron desde la organización.

Además de los productos regionales, el nuevo Mercado del Atlántico en Los Antiguos incorpora la oferta de otros mercados que forman parte de la red, articulando una conexión territorial más amplia entre localidades del sur del país.

Desde el Municipio se remarcó que esta política pública busca posicionar a Río Gallegos como impulsor de una iniciativa pionera en la Patagonia, basada en la generación de redes colaborativas que permitan a los emprendedores visibilizar su trabajo, crecer, generar oportunidades concretas y fortalecer la identidad productiva local.