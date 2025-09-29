La Municipalidad de Río Gallegos invita a participar de la Fiesta de las Colectividades y del Respeto por la Diversidad Cultural

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Dirección de Cultura, invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades y del Respeto por la Diversidad Cultural, que se realizará el sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Gimnasio Municipal “Juan Bautista Rocha”, a partir de las 15 horas.

▫️El evento propone un espacio de encuentro para celebrar la diversidad cultural que caracteriza a la ciudad, con comidas tradicionales extranjeras, danza y música de distintas colectividades.

Será una oportunidad para disfrutar de espectáculos en vivo, conocer tradiciones y sabores de otros países, y fortalecer el respeto por las diferentes culturas que conviven en Río Gallegos.

▫️Quienes deseen sumarse con su stand gastronómico o artístico aún pueden inscribirse comunicándose al 2966 41-2910.

Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a acercarse en familia y compartir esta verdadera fiesta multicultural que busca visibilizar y poner en valor la riqueza de las distintas colectividades presentes en nuestra ciudad.