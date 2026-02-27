La Municipalidad de Río Gallegos garantiza el inicio de actividades deportivas para el próximo 2 de marzo

El director general de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos, Cristian Smart, confirmó que el próximo lunes 2 de marzo comenzará oficialmente el ciclo 2026 en todos los establecimientos deportivos municipales, con la totalidad de las disciplinas y horarios garantizados.

“Está planificado y programado que arranquemos con todas las actividades normales en todos nuestros espacios”, señaló el funcionario, al tiempo que informó que continúan abiertas las inscripciones en los distintos gimnasios de la ciudad.Smart explicó que la oferta deportiva incluye handball, fútbol, básquet, vóley, newcom, funcional, aeróbica, artes marciales y actividades para adultos mayores, entre otras propuestas.

“Todas nuestras actividades están garantizadas con los docentes que ya fueron seleccionados”, remarcó, asegurando así el normal inicio de clases en cada uno de los espacios municipales.En ese sentido, destacó el acompañamiento permanente del intendente Pablo Grasso, quien —según indicó— sigue de cerca el desarrollo de las políticas deportivas. “Es protagonista presente en todas nuestras áreas”, afirmó.

Cierre de colonias y balance positivo

En paralelo al inicio del nuevo ciclo, esta semana se realizarán las actividades de cierre de la colonia de verano para adultos mayores. El cronograma incluye una propuesta teatral, una cena de gala y, el sábado al mediodía, el encuentro final en las instalaciones del Club Pescazaike, donde se compartirá un almuerzo y una velada folclórica.

Respecto al balance de la temporada estival, Smartlo calificó como “altamente positivo”.

Durante las tres quincenas de colonias para niños y niñas se cubrieron todos los cupos disponibles, mientras que en la etapa destinada a adultos mayores se registra un promedio de 100 participantes diarios.“Más allá de la situación económica difícil, pudimos ofrecer un espacio de contención y recreación tanto para chicos como para adultos mayores. Eso nos deja muy conformes para comenzar el año”, expresó.

Por último, el director general invitó a quienes aún no se hayan anotado a acercarse a los gimnasios municipales, donde la atención administrativa se realiza de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Allí podrán consultar por horarios, disciplinas y disponibilidad.

“Todavía hay cupos. Están todos invitados a acercarse e inscribirse”, concluyó.