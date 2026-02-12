La Municipalidad de Río Gallegos firmó un convenio para impulsar las disciplinas de lucha, artes marciales y deportes de combate

Es miércoles se rubricó un convenio de cooperación con el gimnasio Impacto, representado por la Asociación de Taekwon-Do Sur, con el objetivo de promover y fortalecer las disciplinas de lucha, artes marciales y deportes de combate en la ciudad.

El acuerdo fue suscripto por la secretaria de Deportes, Silvina Juárez, y por Alejandro Vera, presidente de la institución, estableciendo un marco general de trabajo conjunto orientado al desarrollo deportivo, educativo y social. Acompañaron el acto la secretaria de Planificación y Obras Publicas María Grasso y deportistas.

El convenio tiene como finalidad establecer una articulación institucional que permita impulsar actividades vinculadas a las artes marciales, la defensa personal y los deportes de combate, en virtud de promover además la formación integral de niños, jóvenes y adultos de Río Gallegos. En ese sentido, las acciones contempladas podrán incluir la implementación de programas deportivos y sociales, instancias de formación y capacitación, organización de eventos y propuestas orientadas a la inclusión social.

Estas iniciativas se instrumentarán mediante convenios específicos o actas complementarias que definan cada actividad en particular. En el marco del acuerdo, la Municipalidad se compromete a facilitar espacios deportivos municipales, brindar apoyo institucional y logístico, colaborar en la difusión de las actividades y articular con las áreas competentes para garantizar el correcto desarrollo de las propuestas.

Por su parte, la Asociación asume la responsabilidad de aportar personal capacitado, desarrollar propuestas técnicas y pedagógicas acordes a cada disciplina y presentar los informes de seguimiento que sean requeridos.