La Municipalidad de Río Gallegos entregó 250 kits escolares en una jornada solidaria en el Club Sur 87

La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante una jornada solidaria en el Club Social y Deportivo Sur 87, donde se concretó la entrega de 250 kits escolares destinados a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de la ciudad.

La actividad fue impulsada por el Municipio, a través de la Secretaría de Deportes, y reunió a decenas de familias que se acercaron al club para compartir una tarde marcada por el deporte, la recreación y la solidaridad.

Los útiles entregados fueron reunidos durante el fin de semana en torneos solidarios organizados por la Secretaría de Deportes, en los que equipos, deportistas y vecinos colaboraron aportando materiales escolares que luego fueron armados en kits para los chicos y chicas de Río Gallegos.

Durante la jornada se vivió un clima de encuentro barrial, con familias que se acercaron al club para retirar los kits mientras se desarrollaban distintas actividades deportivas y recreativas. Detrás de cada entrega estuvo el trabajo del equipo municipal que participó en la organización de los torneos y en la preparación de los materiales.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de iniciativas buscan acompañar a las familias y fortalecer los espacios comunitarios, promoviendo la solidaridad a través del deporte.

Por su parte, la secretaria de Deportes, Silvina Juárez, adelantó que esta propuesta continuará desarrollándose en distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, explicó que la idea es replicar la modalidad de torneos solidarios en gimnasios municipales y barrios, para seguir reuniendo útiles y acompañar a quienes más lo necesitan.

De esta manera, el deporte vuelve a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad, combinando recreación, compromiso social y el objetivo de que cada estudiante pueda comenzar el ciclo lectivo con los elementos necesarios.