La Municipalidad de Río Gallegos desplegó operativos viales y pluviales por las fuertes lluvias

La Municipalidad de Río Gallegos desplegó este viernes distintos operativos de mantenimiento y mejoramiento de calles en sectores afectados por las lluvias registradas durante las últimas horas, que provocaron inconvenientes en la circulación y acumulación de agua en diferentes barrios de la ciudad.

Las tareas estuvieron a cargo del personal de la Dirección de Obras Viales, dependiente de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial, y se realizaron en respuesta a pedidos y reclamos efectuados por vecinos ante el deterioro de las calzadas.

Uno de los operativos se desarrolló sobre la calle José Ingenieros, en el ingreso al barrio Madres a la Lucha, donde una máquina motoniveladora trabajó en el acondicionamiento de la superficie para mejorar la transitabilidad.

En simultáneo, en el barrio Procrear, personal municipal llevó adelante tareas de nivelación y alisamiento de calles con maquinaria pesada, mientras un camión realizó el aporte de material para optimizar el estado de la calzada en sectores que presentaban complicaciones.

Además, durante toda la jornada, equipos de la Dirección de Redes Pluvio Cloacales trabajaron intensamente en el desagote y extracción de agua acumulada en distintos puntos de la ciudad para reducir anegamientos y mejorar el escurrimiento.

Las intervenciones continuarán en diferentes barrios, priorizando las zonas más afectadas por las condiciones climáticas y atendiendo los requerimientos que los vecinos realizan de manera permanente.