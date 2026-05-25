La Municipalidad de Río Gallegos comenzó con las jornadas “Multiverso de Actividades” para niñas, niños y adolescentes

Inició este fin de semana una propuesta integral en el Multiespacio de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia ubicado en Crucero General Belgrano 2026, con talleres gratuitos de barbería, cocina, cine, pintura y escarapelas. La iniciativa marca el comienzo de una agenda de actividades que se desarrollará todos los fines de semana, con el acompañamiento del intendente Pablo Grasso.

La propuesta incluyó múltiples actividad,es gratuitas y simultáneas, entre ellas cortes de cabello solidarios a cargo de los talleres de barbería y peluquería, taller de cocina, cine infantil, intercambio de figuritas, taller de pintura y confección de escarapelas en el marco del mes de mayo.

Al respecto, María José Oyarzo, responsable del Área de Promoción de Derechos, destacó que esta iniciativa se realiza de manera conjunta con el área de Capacitaciones de la Secretaría y marca el inicio de una agenda de actividades que se desarrollarán los fines de semana. “Esta es la primera experiencia y la idea es invitar a toda la comunidad. Hoy participan chicos y chicas de los distintos talleres del centro, con propuestas pensadas para todas las edades”, señaló.

En cuanto a la convocatoria, desde el área informaron que actualmente más de 400 niños y niñas participan activamente de los talleres del programa de Promoción de Derechos, que se desarrollan en distintos espacios municipales, entre ellos el centro de Crucero General Belgrano.

Por su parte, Raúl Melo, de la Dirección de Gestión Educativa, valoró la importante participación de vecinos y vecinas del barrio y remarcó la importancia de poner en funcionamiento este espacio comunitario durante el invierno. “Los chicos necesitan lugares donde aprender y divertirse. Esta fue una experiencia piloto que resultó excelente, por lo que seguramente en junio volveremos a realizar otro multiverso de actividades”, adelantó.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a mantenerse informada a través de las redes sociales y los canales oficiales, donde se difunde la agenda de propuestas abiertas a toda la ciudad.

Finalmente, Oyarzo agradeció el acompañamiento permanente de la Secretaría de Niñez y el apoyo del intendente Pablo Grasso, fundamentales para la continuidad de este tipo de políticas públicas que promueven el encuentro, el aprendizaje y el ejercicio de derechos de las infancias y adolescencias de Río Gallegos.