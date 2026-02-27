La Municipalidad de Río Gallegos abre la inscripción a 18 talleres para niños y adolescentes

Desde este lunes a las 12 del mediodía se habilita la inscripción a los talleres cuatrimestrales del Centro de Promoción de Derechos, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

La responsable del área, María José Oyarzo, señaló que este primer tramo del año genera grandes expectativas, con propuestas vinculadas a oficios y expresiones artísticas pensadas para distintas edades.



La inscripción será presencial, de 12 a 16 horas, en dos puntos de la ciudad: Congreso 390 y el edificio de la Secretaría, ubicado en Crucero General Belgrano 2026. La modalidad busca que las familias conozcan el espacio, a los docentes y el entorno donde se desarrollan las actividades. Los cupos serán limitados —entre 15 y 20 participantes por taller— y se conformarán listas de espera una vez completados.



La oferta incluye 18 propuestas destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años, entre las que se destacan reparación de electrónicos y heladeras, carpintería, electricidad, herrería, costura, crochet, cocina, pastelería, panificados, fábrica de juguetes, ValorArte, rincón de lectura, barbería, peluquería y colorimetría. Las actividades se dictarán una o dos veces por semana, en horarios compatibles con la jornada escolar.



Desde el área remarcaron el crecimiento sostenido de la demanda y el enfoque en garantizar aprendizajes sólidos, con herramientas que permitan proyectar una futura salida laboral, especialmente en oficios con alta inserción.

Estas políticas de inclusión y formación se sostienen a partir de una decisión política del intendente Pablo Grasso, que impulsa la ampliación de espacios y el acceso equitativo a oportunidades para niñas, niños y adolescentes en distintos sectores de la ciudad.