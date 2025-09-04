EN VIVO
La Municipalidad de Caleta Olivia recibió 2.600 plantas para fortalecer la forestación urbana

La Municipalidad de Caleta Olivia, en el marco de una gestión articulada con el Consejo Agrario Provincial, recibió un total de 2.600 plantas que serán destinadas a distintos espacios de la ciudad.

Este aporte refuerza el compromiso de la gestión municipal con el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las ordenanzas vigentes en materia de forestación urbana.

Las plantas serán distribuidas en espacios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental.

Entre las especies recibidas se destacan: Calistemo rojo y blanco, Laurel de flor, Lavanda spica, Membrillo de flor, Nandina Fire Power, Laurentino, Photinia Fraseri, Abelia Grandiflora, Evonimus maculata, Ciruelo de flor, Drácena Rubra, Cotoneaster (verde y deliciana), Olea texano verde, Corona de novia, entre otras.

La particularidad de las especies radica en las escasas raíces que permiten su desarrollo con poco mantenimiento, resistentes a climas adversos, sin destruir la cañerías subterráneas, veredas y calles.

