La Municipalidad de Caleta Olivia avanza con el Registro de Canes Potencialmente Peligrosos

La subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Caleta Olivia, junto a profesionales veterinarios y con la presencia del jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, llevó adelante una reunión de trabajo en el marco de la puesta en marcha del Registro de Canes Potencialmente Peligrosos.

Karina Oviedo, coordinadora de Sanidad Animal, explicó que “los veterinarios tendrán un rol fundamental en este registro que comenzará a implementarse a partir de octubre. La idea es que ellos puedan proveerse de los chips, mientras que desde el municipio complementaremos este trabajo, buscando generar conciencia y control en la comunidad”.

El objetivo principal es reducir la cantidad de accidentes y abordar el problema histórico de la sobrepoblación canina en la localidad. En este sentido, se determinó que la colocación del chip será gratuita en el Centro de Sanidad Animal, siempre que el animal sea previamente esterilizado.

Además, las veterinarias de la ciudad contarán con chips para quienes deseen realizar el procedimiento, y se informará a la comunidad qué profesionales estarán habilitados.

Karina Oviedo destacó también que “tener un animal considerado potencialmente peligroso implica un compromiso especial por parte de los tutores responsables. Queremos aumentar el número de esterilizaciones, concientizar a la sociedad y evitar accidentes en nuestra ciudad”.

Por el momento, seis profesionales ya confirmaron su participación y firmarán el convenio. La Municipalidad trabaja en el desarrollo de una plataforma digital que permitirá registrar a estos animales y mantener un contacto directo con los tutores. Cabe destacar que, en una segunda etapa, aquellos propietarios que no cumplan con la colocación del chip podrán recibir un acta de infracción, dado que el registro está contemplado en la normativa vigente.