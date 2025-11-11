La Municipalidad continúa trabajando por la seguridad vial

Como parte de las acciones que lleva adelante la Secretaría de Gobierno con el objetivo de mejorar la señalización, demarcación y ordenamiento urbano, se realiza intervención en diversos puntos de la ciudad, de cara a los festejos por el 124° aniversario de la ciudad.

Con la cuadrillas de trabajadores de la comuna, se intervienen las arterias principales del centro de la localidad como la avenida San Martín, la avenida Independencia, Eva Perón y Lisandro de la Torre, sectores que serán epicentro de las actividades culturales y económicas en los festejos por un nuevo aniversario de la localidad.

Los trabajos consisten en demarcación de sendas peatonales, reacondicionamiento de rampas para personas con discapacidad, pintado de cordones y reparación de cartelería.

También se interviene, a pedido de la dirección de comunicaciones del departamento semáforos, en la demarcación de la zona comprendida entre Avenida Mitre y Antártida Argentina, en coordinación con la supervisión de tránsito realizando tareas preventivas mientras se realiza la colocación de cuerpo semafórico.

Estas acciones forman parte de políticas públicas en materia de seguridad vial, ordenamiento urbano y optimización de la circulación, dispuestas por el intendente Pablo Carrizo. Este nuevo semáforo se suma a los ya instalados en estos dos años de la gestión actual, uno ubicado en la calle Piedra Buena, otro en la avenida República, un tercero en la avenida Tierra del Fuego en el barrio Rotary 23 y sobre la ruta nacional N° 3, a la altura de cruces escolares.