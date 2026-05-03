La Municipalidad continúa con la entrega de leña en distintos barrios de Río Gallegos

El Municipio de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, realizó este sábado una nueva entrega de leña en el Barrio 22 de Septiembre, en el marco del Plan Invernal Municipal destinado a acompañar a familias que no cuentan con gas en red.

La secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez, informó que el operativo comenzó a las 14 horas y alcanzó tanto a familias previamente inscriptas como a vecinos que aún no habían podido registrarse.

“Estamos trabajando para llegar a todas las familias que lo necesitan y dar continuidad a estas entregas durante el invierno”, señaló la funcionaria.

La Secretaría de Desarrollo Comunitario indicó que actualmente existen alrededor de 500 solicitudes de asistencia con leña en distintos sectores de la ciudad. Las personas interesadas en acceder al beneficio deben acercarse al Cenin más cercano. En el caso del Barrio 22 de Septiembre, el punto de referencia es el Cenin N°7, ubicado en calle 38, entre 37 y 39.

Del operativo participaron alrededor de 40 trabajadores municipales de las Secretarías de Desarrollo Comunitario, Planificación y Obras Públicas y Construcción y Ordenamiento Territorial, en el marco de un trabajo articulado para reforzar la asistencia durante la temporada invernal.