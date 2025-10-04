La Municipalidad asiste a vecinos del barrio Golfo San Jorge con camiones cisterna

En la jornada de hoy en un operativo en conjunto entre Servicios Públicos Sociedad del Estado, Municipalidad, Bomberos Voluntarios 2 de Junio y camiones cisterna, se abasteció con agua a vecinos del barrio Golfo San Jorge.

A la baja de caudal debido al reciente corte de suministro que afectó a toda la ciudad, se sumó un desperfecto en la bomba que impulsa el vital elemento al mencionado barrio. Por ese motivo desde SPSE se convocó a los camioneros que reparten agua a domicilio con el fin de abordar en conjunto la falta que en este sector de la ciudad ya lleva doce días.

El intendente Pablo Carrizo colaboró a través de Protección Civil y con camiones de la flota municipal para asistir a los vecinos. “Entendemos que no es un tema propiamente de Servicios Públicos, dependemos de la cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia. El caudal bajó y tuvimos la mala suerte de la rotura de una bomba y eso queda lejos de nuestro alcance, pero si en la gestión el poder solucionarlo. Por eso se tomó la decisión de poder asistir a este barrio”.

En este contexto, conversó con habitantes del barrio y anunció que el programa Más Gestión llegará a este lugar para atender los requerimientos planteados. “Hay mucha demanda en este barrio que creció con falta de planificación, claramente están a la vista los problemas que tiene hoy. Hay voluntad de trabajo, hay un gran equipo, nos vamos a comprometer y ejecutar lo necesario”.

El gerente de Servicios Públicos Daniel Barrera agradeció la predisposición de los repartidores que colaboran en este operativo de forma gratuita. Unos 150 domicilios fueron asistidos este viernes. “Estamos trabajando en reparar la bomba lo más rápido posible, vamos a reforzar con más agua y con eso los vecinos van a poder esperar su turno porque tenemos los diagramas bastante atrasados”, informó.

La planta de ósmosis comenzó a bombear hoy y continuará hasta mañana a las seis de la mañana. “Ya llegó el compresor y la bomba que tenemos que poner, martes y miércoles tendremos marea extraordinaria y creo que con eso vamos a poder estar con más agua, más lo que nos está dando Comodoro”, dijo sobre la actual situación.