La Municipalidad acompañó la nueva edición del certamen que pone en valor las tradiciones salteñas

Se trata del 4° Concurso de la Empanada Salteña, el cual se llevó a cabo este sábado 23 de agosto, organizado por el Centro Social Salteño “Juan C. Dávalos”, resaltando la gastronomía y tradición de esa valiosa comunidad norteña.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes y la Secretaría de Gobierno, reafirmando el compromiso de apoyar aquellas acciones que apuntan a fortalecer la identidad e integración social de nuestra comunidad.

El certamen contó con la participación de un selecto jurado integrado por la subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, Jorge Lera, representando al Centro Salteño, y el chef Álvaro Sandoval, quienes, tras evaluar las diferentes preparaciones, determinaron que el ganador de esta 4° edición es Ulises Cañamero.

En este marco, el secretario de Gobierno Luis Melo, destacó la realización del encuentro que año a año gana mayor reconocimiento, reflejando las tradiciones del norte de nuestro país, que a nivel local tienen una fuerte presencia gracias al trabajo de instituciones como el Centro Salteño, con años de compromiso.

“Es muy importante esto de las tradiciones, también lo que hacen y el sentido de pertenencia por nuestra ciudad y por todo lo que vienen ofreciendo a través de este espacio”, expresó.

Asimismo, felicitó a todos los participantes resaltando su esfuerzo por revalorizar los sabores a través de las tradicionales recetas de la abuela y el sentido de pertenencia que generan.

Por su parte, José Lera, presidente del Centro Social Salteño, celebró el éxito de la actividad y subrayó el impacto positivo para los participantes, especialmente para el ganador, quien ya cuenta con un emprendimiento y este reconocimiento le dará sin dudas un valor agregado.

“Eso es lo que busca el Centro Salteño también, que puedan surgir nuevos emprendedores, nuevos gastronómicos y tengan la posibilidad de que con este concurso se valorice más su tarea”, expresó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento del municipio, comercios, jurado, colaboradores y todos aquellos que aportaron su granito de arena para que la comunidad pueda disfrutar de esta nueva edición del tradicional concurso.