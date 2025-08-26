La ministra Nadia Ricci representó a Santa Cruz en una cumbre nacional sobre desarrollo agropecuario

El Gobierno Provincial formó parte este lunes 25 de agosto, del III Congreso Federal de Agroempresario.com, un evento que reunió a representantes de todas las provincias, empresarios e inversores internacionales para debatir el futuro del desarrollo agroindustrial en Argentina.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Prof. Nadia Ricci, participó este lunes del III Congreso Federal de Agroempresario.com, un espacio de alto nivel que convocó a funcionarios provinciales y nacionales, 35 embajadas extranjeras y referentes del mundo empresarial, con el foco puesto en fortalecer las oportunidades de inversión en el sector agropecuario argentino.

Durante el encuentro, Ricci presentó un diagnóstico actual del sector productivo santacruceño y las principales líneas de trabajo impulsadas desde el Gobierno Provincial. “Contamos cuál es nuestra situación actual, qué desafíos enfrentamos y, fundamentalmente, cuál es la planificación que tiene el gobierno para darle valor agregado y mejorar la productividad”, señaló.

Asimismo, explicó que la exposición de Santa Cruz se centró especialmente en el desarrollo de la ganadería, el impulso a la producción de forrajes y cultivos, y la necesidad de reducir brechas históricas.

El Congreso se consolida como un espacio de referencia para trazar una hoja de ruta común entre el Estado, el sector privado y actores internacionales. En ese marco, Ricci subrayó que “la visión del gobernador Claudio Vidal es generar empleo genuino a partir de la producción y, devolverle a Santa Cruz su rol protagónico en la economía nacional”.

La presencia de la provincia en este tipo de instancias refuerza el compromiso de Santa Cruz con una agenda federal de desarrollo productivo, que incluya a todos los actores y territorios en la construcción de un modelo de crecimiento equitativo, sostenible y con arraigo territorial.