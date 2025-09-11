La ministra de Economía Marilina Jaramillo se refirió a la situación financiera de los municipios

En Santa Cruz estamos atravesando un momento que plantea grandes desafíos en los aspectos económicos y financieros. Durante estos meses, la Provincia hizo un esfuerzo enorme para sostener programas y servicios esenciales para las familias santacruceñas, entre ellos, los que antes eran financiados por el Estado Nacional y que han sufrido un fuerte recorte.

La ministra de Economía, Marilina Jaramillo, explicó: “La provincia ha priorizado el sostenimiento de la economía de los santacruceños en un contexto socioeconómico delicado, con una clara visión de recomponer los salarios y las jubilaciones, garantizando así que los servicios básicos lleguen en tiempo y forma.”

Recursos provinciales y responsabilidad municipal

El Estado Provincial gira las transferencias automáticas, producto de los recursos coparticipables, a cada municipio de acuerdo con lo estipulado en la ley N°1494 y sus modificatorias. Los municipios, recordó la ministra, son clave para el desarrollo local y administran sus propios recursos. Esa autonomía requiere responsabilidad fiscal, planificación presupuestaria y recaudación eficiente, especialmente en un escenario de volatilidad macroeconómica.

“Cuando los municipios no realizan los aportes correspondientes a la Caja de Previsión Social y a la Obra Social, el Estado provincial debe hacerse cargo con recursos propios, afrontando los gastos derivados de jubilados, pensionados y afiliados de la provincia y también de los municipios. Ese incumplimiento genera un esfuerzo significativo que termina siendo absorbido por el Tesoro Provincial, y que en definitiva pagan todos los santacruceños.”

Uso prudente de los recursos

Jaramillo remarcó que cada peso invertido por el Estado Provincial proviene del aporte de los ciudadanos. “Tenemos la obligación de usarlo con prudencia, para proteger nuestros sistemas de salud y de educación; así como nuestra Caja de Previsión y los servicios que todos necesitamos. Nuestro compromiso es seguir trabajando con responsabilidad en la administración de los recursos provinciales, que hoy son escasos en relación con las necesidades que tenemos.”

Finalmente, la funcionaria subrayó que el Gobierno provincial seguirá trabajando con diálogo y cercanía, cuidando lo más importante: la tranquilidad de las familias de Santa Cruz, la continuidad de los servicios esenciales y la estabilidad de la provincia.