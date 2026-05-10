“La Memoria del Océano”: la Fundación Por el Mar rescata la historia de los tiburones en Santa Cruz

La iniciativa documental impulsada por la Fundación Por el Mar, con el acompañamiento de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura y el Consejo Agrario Provincial, busca recuperar las experiencias de pescadores históricos de Puerto San Julián y Puerto Deseado, al tiempo que promueve la investigación científica y la concientización sobre la conservación de los tiburones y el ecosistema marino santacruceño.

La Fundación Por el Mar dio a conocer detalles del proyecto “La Memoria del Océano, Tiburones de la Patagonia”, una propuesta documental y científica que recupera las historias de pescadores y la relación histórica de las comunidades costeras con los tiburones en las localidades de Puerto San Julián y Puerto Deseado.

Para saber en profundidad los alcances de esta iniciativa, LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz dialogó con la referente de la organización, Noel Miranda, quien destacó la importancia de generar conciencia sobre el cuidado del ecosistema marino y el rol fundamental que cumplen los tiburones en el equilibrio ambiental.

Al comenzar la entrevista, Miranda señaló que muchas personas desconocen la presencia de tiburones en las costas santacruceñas.

“No todo el mundo en Santa Cruz sabe que en el mar habitan tiburones y esto tiene relación con el desconocimiento sobre el ecosistema marino. Los tiburones cumplen un rol clave porque son depredadores tope, es decir, están en lo más alto de la cadena alimenticia y además funcionan como indicadores de la salud del mar y del estado ambiental”, explicó.

Asimismo, recordó que durante muchos años la pesca del tiburón se realizaba como una actividad recreativa y deportiva, especialmente en Puerto San Julián y Puerto Deseado, donde existió una fuerte relación cultural e histórica vinculada a esta especie y al crecimiento de ambas localidades.

Investigaciones científicas y monitoreo satelital

En relación con la situación actual de los tiburones en Santa Cruz, Noel Miranda indicó que distintas comunidades científicas, junto a la Fundación Por el Mar e investigadores especializados, desarrollan líneas de investigación destinadas a comprender los cambios registrados en las poblaciones de estas especies.

En ese sentido, explicó que las tareas cuentan con el acompañamiento y autorización del Consejo Agrario Provincial, lo que permitió avanzar en investigaciones científicas orientadas a estudiar el comportamiento y desplazamiento de distintas especies presentes en la provincia, como el cazón espinoso, el cazón vitamínico y el gatopardo.

“Con las autorizaciones correspondientes iniciamos el año pasado un trabajo conjunto entre la Fundación Por el Mar, Proyecto Arrecife, investigadores de Chubut y la fundación norteamericana Tag A Giant. Todas estas instituciones colaboran bajo el seguimiento del Consejo Agrario Provincial para realizar estudios pioneros, como el monitoreo satelital de tiburones mediante dispositivos especiales”, explicó.

La referente detalló que estos dispositivos permiten obtener información sobre las rutas migratorias, zonas de alimentación y áreas de reproducción de los tiburones.

Cómo funcionan las marcas satelitales

Miranda explicó que los tiburones reciben distintos tipos de marcas para facilitar su seguimiento científico. Algunas son tradicionales y contienen un número telefónico para que pescadores de otras provincias o incluso de otros países puedan informar eventuales capturas.

“Ya ocurrió que un tiburón marcado en la ría de Puerto Deseado fue capturado posteriormente en Uruguay”, comentó.

También existen dispositivos satelitales más avanzados, programados para desprenderse luego de un período determinado —entre 180 días y un año— y transmitir información mediante señal satelital. “Cuando el dispositivo se desprende, envía una señal que permite a los investigadores acceder a los datos y elaborar registros sobre los movimientos y localización actual de los tiburones”, detalló.

Del torneo de pesca a la conservación

Durante la entrevista, Noel Miranda recordó que en su infancia y juventud se realizaba en Puerto San Julián el tradicional Torneo de Pesca del Tiburón Cazón, una competencia que convocaba a pescadores de distintos puntos de Santa Cruz y otras provincias.

“En aquellos años no existía una reflexión sobre el cuidado de las especies. Los tiburones capturados terminaban muertos y eran exhibidos públicamente junto a los pescadores ganadores”, recordó. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a registrarse una marcada disminución en la presencia de tiburones en las costas santacruceñas.

“Una de las hipótesis es que muchas de las hembras cazón preñadas eran capturadas porque se acercaban a la costa y eso pudo haber generado un fuerte impacto en la población”, explicó. Y ante la disminución de ejemplares llevó posteriormente a la suspensión de los torneos tradicionales en ambas localidades.

Pesca deportiva responsable y educación ambiental

A partir de investigaciones impulsadas por el Plan de Acción Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones (PAI Tiburones), equipos técnicos y científicos comenzaron a trabajar junto a pescadores para desarrollar prácticas responsables.

Actualmente, los torneos recreativos que volvieron a realizarse en Puerto San Julián incorporan estrictas medidas de conservación, entre ellas la devolución obligatoria de los tiburones capturados y la utilización de anzuelos redondos que minimizan daños en los animales.

Además, estas actividades se desarrollan dentro del Parque Interjurisdiccional Marino Makenke y cuentan con la participación de científicos que brindan capacitaciones y talleres destinados a pescadores deportivos ya que la actividad permite realizar las marcas a los tiburones, proporcionando datos que luego, son registrados y estudiados.

Paralelamente, también la Fundación Por el Mar realiza charlas y talleres en establecimientos educativos para concientizar sobre la importancia de proteger el ecosistema marino y preservar las especies que habitan en él.

“Trabajamos con dinámicas donde los estudiantes representan distintos roles dentro de la cadena trófica para comprender cómo los cambios producidos por el hombre o por la naturaleza pueden generar desequilibrios irreparables”, señaló Miranda.

“La Memoria del Océano”, un documental sobre identidad y conservación

Finalmente, Noel Miranda destacó que “La Memoria del Océano, Tiburones de la Patagonia” constituye un proyecto documental con perspectiva cultural y ambiental, disponible a través del canal de YouTube de la Fundación Por el Mar.

La propuesta reúne entrevistas y testimonios de pescadores históricos de Puerto San Julián y Puerto Deseado, quienes relatan las transformaciones registradas en las últimas décadas y comparten conocimientos transmitidos de generación en generación sobre la pesca recreativa y deportiva.

El proyecto cuenta con permisos de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura de la Provincia de Santa Cruz (Exp. 427.627/24, Disp. 004/25) y del Consejo Agrario Provincial (Exp. 496.703/CAP/24, Res. 047/25).