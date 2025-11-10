La Lista Verde propone una gestión más participativa en la Caja de Previsión Social

Las candidatas Dheisy Cantón y Marcia Ansin, integrantes de la Lista Verde que competirá en las elecciones de vocal por los activos de la Caja de Previsión Social, dialogaron con Voces y Apuntes sobre sus propuestas y la importancia de fortalecer el vínculo entre el organismo y los trabajadores. Los comicios se realizarán el 26 de noviembre en todo el territorio provincial.

En el marco de las elecciones para elegir al nuevo vocal por los activos de la Caja de Previsión Social, las candidatas de la Lista Verde, Dheisy Cantón y Marcia Ansin, visitaron los estudios de Voces y Apuntes para compartir su visión y propuestas de trabajo.

Dheisy Cantón, abogada y trabajadora de la CPS desde 2011, explicó que el vocal forma parte del Directorio de la institución, “que es el órgano máximo que aprueba, concede, deniega o rechaza los beneficios”. En este sentido, destacó que “cualquier tipo de beneficio pasa por el directorio como instancia final”.

Cantón subrayó que su objetivo es fortalecer el rol participativo del vocal, acercando el organismo a los trabajadores:

“Creemos que desde la vocalía se puede hacer mucho más de lo que se hace. Conociendo la realidad de la Caja, vemos que se puede tener un rol más activo, directamente con el trabajador, para facilitarle la vida a todo aquel que necesite realizar un trámite, y también ser un intermediario entre los distintos entes, incluido el empleador”.

Además, explicó que más de 53.000 trabajadores activos están en condiciones de votar, siempre que cuenten con más de seis meses de aportes al sistema previsional santacruceño. “Pueden votar los trabajadores contratados, de planta permanente y los cargos políticos, cualquiera sea su situación de revista, siempre que cumplan esa condición”, detalló.

Cantón remarcó también el carácter federal de la Lista Verde:

“La otra opción está integrada por trabajadores de Río Gallegos, mientras que nuestra lista representa a toda la provincia. Tenemos a un empleado municipal de El Calafate y a Marcia, que es de Caleta Olivia”.

Por su parte, Marcia Ansin contó que lleva 24 años vinculada al ámbito previsional, y que esta es la primera vez que participa en una elección de este tipo.

“Me invitaron a ser parte y me gustó la idea. Me siento capacitada por la experiencia y porque la gente conoce mi trabajo”, expresó.

Ansin destacó los avances logrados en los últimos años dentro del sistema previsional:

“Los procesos han avanzado un montón. Hoy trabajamos con un sistema online que agiliza los trámites. Hay tiempos que no manejamos porque dependen de otros organismos, pero el avance es notable”.

Finalmente, recordó que la elección se realizará el domingo 26 de noviembre, en Caleta Olivia, en el Gimnasio Daniela González, de 8 a 18 horas.