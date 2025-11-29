La Lista Azul y Blanca renovó la conducción del SATSAID Santa Cruz

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) de Santa Cruz llevó adelante una nueva jornada electoral en la que la Lista Azul y Blanca resultó nuevamente ganadora, consolidando la continuidad de su conducción al frente de la organización gremial.

Con la participación de afiliados de toda la provincia, el proceso electoral se desarrolló con normalidad y permitió la reelección de Jorge Álvarez como secretario general, quien estará acompañado en esta nueva etapa por Manuel Díaz como secretario adjunto y Rodrigo Cárdenas como secretario gremial.

Tras conocerse los resultados, desde la conducción destacaron el compromiso de los trabajadores y trabajadoras del sector, valorando la participación sindical y la confianza depositada para continuar con un proyecto que busca fortalecer derechos, mejorar condiciones laborales y sostener la presencia del gremio en todo el territorio santacruceño.

La renovación de autoridades marca el inicio de un nuevo período de gestión, en el que la conducción ratificada se propone profundizar el trabajo de representación y avanzar en nuevas líneas de acción en defensa de los trabajadores de la televisión y los servicios audiovisuales.

Desde el sindicato enviaron un mensaje de agradecimiento a los afiliados y afiliadas por el acompañamiento y la participación democrática en esta instancia clave para la vida institucional.