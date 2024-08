La Justicia habilitó a Juan Acuña Kunz a participar de las elecciones internas de la UCR

En este marco, el referente radical y vicegobernador, Fabián Leguizamón, celebró el fallo judicial y advirtió que la impugnación de la lista “hubiera sentado un precedente peligroso a futuro”.

Tras la polémica e infundada decisión de la Junta Provincial de la UCR que días atrás resolvió impugnar la Lista Morada que lleva como candidato a presidente del Comité UCR de Caleta Olivia a Juan Acuña Kunz, la Justicia Federal hizo lugar al amparo presentado por Acuña Kunz y ordenó al órgano partidario a habilitarlo a participar de las elecciones internas de la UCR que se llevarán a cabo este domingo 4 de agosto en la Escuela N° 14 de 8 a 18 horas en la ciudad de Caleta Olivia.

En este escenario, el vicegobernador y referente del radicalismo Fabián Leguizamón se mostró conforme con el fallo de la Justicia Federal y argumentó: “La decisión de la Junta Electoral Provincial de la UCR de impugnar la candidatura de Acuña Kunz aludiendo presuntas incompatibilidades con su cargo actual como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Caleta Olivia, hubiera sentado un precedente peligroso a futuro, imposibilitando de participar en las elecciones internas partidarias a todos aquellos afiliados radicales que tuvieran un cargo político en la actual gestión, aunque cumplieran con todos los requisitos establecidos en la Carta Orgánica de la UCR”.

En este sentido, Leguizamón remarcó: “No está explícito ni escrito en ninguna parte de la Carta Orgánica de la UCR que un funcionario público no pueda postularse como candidato en las elecciones partidarias internas. Por ende, la impugnación no era más que una resolución arbitraria, inconstitucional y carente de fundamentos, que únicamente pretendía dejar fuera de competencia a Acuña Kunz por el sólo hecho de no pertenecer al sector oficialista de la UCR que hoy responde a Roxana Reyes, quien maneja el partido operando políticamente a los miembros de la Junta Electoral Provincial a su favor con el fin de retener los últimos espacios de poder en el interior de la provincia”.

“Afortunadamente pudimos apelar esta resolución por la vía legal y la Justicia también entendió que se trataba de una resolución ilegal”, señaló y además criticó “el manejo verticalista del partido centenario que históricamente se caracterizó por ser un espacio de puertas abiertas, en el que prima la horizontalidad, el debate interno, la independencia de los distintos órganos partidarios, el respeto a las leyes, a las instituciones y la Constitución”.

Por último, reflexionó: “Es patético y vergonzoso ver los intentos desesperados de Reyes de tratar de obstaculizar e impedir la participación de un cuadro político joven con mucho potencial como Juan Acuña Kunz”.

“Le deseo suerte a todos los candidatos y celebro que exista la libertad de elección dentro del radicalismo ya que fortalece y moviliza la vida democrática partidaria que hace muchos años está postergada”, finalizó y aprovechó la ocasión para hacerle llegar un cálido abrazo a Juan Acuña Kunz y a Juan Curallán.