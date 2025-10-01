La justicia declaró que los juramentos prestados a los Dres. Acevedo y González Nora carecen de toda validez y efecto jurídico

Así lo manifiesta el comunicado oficial que dió a conocer el Tribunal Superior de Justicia respecto a los juramentos mencionados.

El comunicado expresa textualmente lo siguiente:

| COMUNICADO OFICIAL

Ante los hechos de público conocimiento el Tribunal Superior de Justicia resuelve declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución de Presidencia reglamentada al tomo CLXV.

De igual manera se reiteran y mantienen en todos sus términos lo resuelto por este cuerpo en cuanto a no ratificar las resoluciones de presidencia que dispusieron la toma de juramento de los Dres. Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora.

Por último, se deja asentado que, en consecuencia de lo anterior, los juramentos prestados carecen de toda validez y efecto jurídico y que los Dres. Acevedo y González Nora no se encuentran investidos como Vocales de este Tribunal Superior de Justicia.