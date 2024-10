La JR defiende la universidad pública

La Juventud Radical Santa Cruz se manifestó en defensa de la Universidad y expresó su firme rechazó al veto presidencial impuesto a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Creemos que es fundamental garantizar el derecho a la educación pública, un derecho que debe ser accesible para todos los argentinos. La educación es una herramienta clave para construir una sociedad más formada y equitativa”, remarcaron desde la JR.

Además destacaron que “los jóvenes y adultos que estudian en universidades públicas no son responsables de las malas administraciones del pasado”, y pidieron implementar un control de gastos en las instituciones, pero no a costa de sacrificar el derecho a la educación.

“Exigimos que se priorice la formación y el futuro de todos los argentinos. La educación no puede ser un lujo; debe ser un derecho garantizado para todos”, indicó Solano Cruz, vicepresidente de la JR Santa Cruz.

La JR Santa Cruz defendió las universidades públicas que según destacaron tienen un rol central en el desarrollo de la región:

“La UNPA y la UTN tienen una fuerte presencia en Santa Cruz y son fundamentales para garantizar que podamos estudiar en la provincia. Esto no es una cuestión menor, es algo que garantiza el federalismo y sirve para que tengamos igualdad de oportunidades los santacruceños. Por eso vamos a cuidar las universidades y vamos a decirle NO AL VETO PRESIDENCIAL”, destacó Solano Cruz.