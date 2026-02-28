La Jornada Provincial “Volvemos al Cole 2026” contó con amplia participación en el CIC 17 de Octubre.

Este sábado 28 de febrero, el Centro Integrador Comunitario (CIC) fue epicentro de una nueva jornada destinada a brindar servicios de salud a la comunidad, permitiendo acceder a controles médicos gratuitos para concretar el llenado de planillas escolares.

La propuesta organizada por el ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, a través del Hospital Modular, fue articulada junto al personal del Centro Integrador Comunitario (CIC) 17 de Octubre, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Edith Silva, coordinadora del mencionado CIC, sostuvo que durante la jornada se llevó adelante el llenado de planillas correspondientes a los niveles inicial, primario y secundario. Para ello, se dispuso un circuito que incluyó control de peso y talla; control bucodental; revisión de libretas sanitarias; y finalmente, control con el médico generalista.

“Todos estos servicios son de modalidad gratuita en todos los CIC. El mes pasado se hizo en el CIC Rotary, este mes nos tocó a nosotros CIC 17 de Octubre y el mes que viene se hace en el CIC Centenario”, explicó.

Asimismo, subrayó que, además del llenado de las planillas, la jornada representa una oportunidad significativa para continuar fortaleciendo el acceso a la salud en la comunidad. En ese sentido, remarcó la importancia de detectar a niños con esquemas de vacunación incompletos o controles bucodentales pendientes para dar las respuestas necesarias.

Por último, recordó que quienes no pudieron acceder a un turno durante esta jornada que contó con amplia demanda, podrán hacerlo durante la semana en la institución presentando DNI, Libreta Sanitaria para llenado de planillas escolares y cepillo de dientes para el control buco dental. “Invitamos a todos los vecinos, pueden venir de lunes a viernes, vamos a tener médicos que van a estar realizando el llenado de planillas, damos los turnos a las 7:00 de la mañana y son atendidos el mismo día”, puntualizó.