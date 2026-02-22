“La Huella de los Sabores” abrió sus puertas en el Complejo Deportivo Municipal

Con una destacada participación de emprendedores y una amplia propuesta gastronómica, comenzó la primera jornada del Polo Gastronómico que reúne a 18 carros y más de 80 puestos en la costanera.

La Municipalidad de Caleta Olivia dio inicio este fin de semana a la primera jornada del Polo Gastronómico “La Huella de los Sabores” en el predio del Complejo Deportivo Municipal. El evento, organizado de manera articulada entre distintas áreas municipales e instituciones locales, busca fortalecer el desarrollo económico, el turismo y el trabajo emprendedor.

La licenciada Andrea Bayón destacó que la organización del evento demandó varias semanas de planificación, reuniones y mesas de trabajo con la participación de diferentes organismos, entre ellos el Hospital, Seguridad, Bomberos, Protección Civil y distintas áreas del Municipio, garantizando un desarrollo seguro y ordenado.

Durante esta primera jornada, el clima favorable permitió que vecinos y visitantes disfrutaran inicialmente de la playa, acercándose progresivamente al predio gastronómico hacia la tarde-noche para compartir en familia, degustar las propuestas culinarias y disfrutar de espectáculos con bandas locales.

En esta edición participan 18 carros gastronómicos y más de 80 puestos distribuidos en el sector, quienes continúan apostando al crecimiento del evento mediante mejoras en infraestructura, diseño y calidad de sus productos. Asimismo, se reforzaron medidas vinculadas a la seguridad, vallado y controles bromatológicos, priorizando el bienestar de la comunidad.

Desde la organización remarcaron que este tipo de espacios no solo promueven el encuentro familiar, sino que además generan empleo, movimiento económico local y potencian el turismo, especialmente en un contexto económico que requiere acompañamiento y nuevas oportunidades para emprendedores.

Finalmente, se anticipó que “La Huella de los Sabores” tendrá continuidad a lo largo del año, incorporando nuevas propuestas y rubros, en línea con la política impulsada por el Ejecutivo Municipal para fortalecer el crecimiento económico y social de la comunidad.