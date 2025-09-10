“La Gran Zapada” traerá una noche inolvidable de cuarteto y cumbia a Caleta Olivia

El próximo viernes 24 de octubre, el Complejo Deportivo Municipal de Caleta Olivia se convertirá en el epicentro de la música y el baile con “La Gran Zapada”, un evento que reunirá a los fanáticos del cuarteto y la cumbia en una jornada única de entretenimiento y diversión.

El espectáculo contará con la participación de reconocidos artistas que prometen un show lleno de energía y ritmos contagiosos. Entre ellos estarán Cachumba, el grupo que hace vibrar a todos con su estilo inconfundible de cuarteto; Magui Olave, una de las voces femeninas más destacadas de la escena, que hará bailar a todos con sus éxitos; y Repatra, la banda que combina cumbia y fiesta para que nadie pueda quedarse quieto.

El evento está pensado para los amantes de la música en vivo cuartetera y de cumbia, ofreciendo una oportunidad única de disfrutar de un espectáculo de calidad sin salir de la ciudad. Además, el Complejo Deportivo Municipal garantiza comodidad y seguridad para que todos los asistentes vivan la experiencia al máximo.

Las entradas ya están disponibles y se pueden reservar llamando al 3872 54 98 97. No pierdas la oportunidad de ser parte de “La Gran Zapada”, una noche que promete ser recordada por los fanáticos del cuarteto y la cumbia de Caleta Olivia y la región.