“La gente ya no puede esperar, necesita una respuesta”

Así lo indicaron diputadas y diputados de Unión por la Patria durante una conferencia de prensa realizada hoy luego de la falta de quorum del oficialismo en la Sesión Extraordinaria.

Hoy debía realizarse una sesión extraordinaria para tratar el proyecto sobre “Esquema de Subsidio al Servicio de Gas”, al que acompañan más de 35 mil firmas entregadas por vecinos de toda la provincia. La sesión no se llevó adelante por falta de quorum por parte del oficialismo.

“Dijeron que era demagogia, que no era importante; pero para más 35 mil personas en toda la provincia esta iniciativa es muy importante porque muchas veces tienen que definir si pagan o comen”, comenzó indicando el Presidente del Bloque Unión por la Patria-PJ Eloy Echazú. “Nosotros nos preguntamos qué es lo importante y qué es lo prioritario; hoy era el momento para debatir nos entregaron más de 35 mil firmas, ellos van a tener que explicar porque no se sentaron a dar el debate porque detrás de esto, están las necesidades del vecino”, agregó Echazú.



Por su parte, el diputado Carlos Godoy explicó que “en las comisiones se supone que debe darse el debate, pero eso no existe, nuestros proyectos siguen quedando sin tratamiento o los envían al archivo”, y agregó “en la sesión ordinaria ellos pidieron este proyecto con el único fin de enviarlo al archivo, no querían dar tratamiento. Tenemos que ser empáticos con la gente, nosotros podemos esperar, pero la gente necesita respuestas”.



A continuación, la diputada Lorena Ponce indicó que “ellos son gobierno y tienen toda la información, herramientas, la sociedad necesita una ayuda porque, por ejemplo, en mi localidad hay muchos usuarios que deben facturas y están siendo intimados a pagar con riesgo de corte del servicio cuando no hace mucho, votamos la ley energética”. Por su parte, la diputada Rocío García aclaró que “esta sesión era para ayudar a la gente, hay que dar un debate profundo. Los proyectos son aportes e ideas para la gente; todos pueden mejorarse y para ello es necesario el debate”.



Más adelante, el legislador Carlos Santi indicó que “durante la discusión manifestaron que lo iban a enviar al archivo. No estamos de acuerdo en esto, porque en ese momento se había trabajado con las firmas, teníamos una cantidad importante en esta situación particular, de situaciones que cobra y tiene que pagar boletas de gas de 150 mil pesos. No sabría cómo hacen esos vecinos para hacer frente a esta situación, este proyecto es claramente una herramienta”



Finalmente, el legislador por Piedrabuena José Bodlovic indicó que “esta no es una situación que se produjo de Santa Cruz, sino desde la Nación. Sacando subsidios que siempre le pusimos nosotros para que la gente, especialmente en Santa Cruz, no pase frio y se calefaccionan a precios bajos. Este proyecto no es en contra del Gobierno Provincial es a favor de la sociedad. Lamentablemente no dieron quorum y los peronistas estamos siempre al lado de la gente y queremos seguir estando, por eso buscamos esta solución”, sostuvo.