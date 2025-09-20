La Feria del Libro de Cañadón Seco refleja un digno ejemplo de acompañamiento a la cultura popular

La segunda edición de la Feria del Libro de Cañadón Seco fue inaugurada el vienes en la Proveeduría Cultural que lleva en nombre de “Jorge Marcelo Soloaga” en homenaje al recordado presidente de la comisión de fomento, impulsor de políticas que benefician y fortalecen los valores y el protagonismo del amplio espectro comunitario

.En ese marco, el evento que continuará este sábado, es un digno ejemplo del acompañamiento a la cultura popular con un bagaje de propuestas literarias, arte, educación y recreación que en su conjunto reflejan la identidad regional.

Como era previsible, un notable marco de público disfrutó durante la primera jornada del programa de actividades que se incrementaron en relación a la primera edición, ya que este año exponen casi una veintena de editoriales y libreros individuales y se presentan stands de la Asociación de Mujeres del Arte y la Cultura.

También participan el Jardín de Infantes Nº 12 “Tiempo de Crecer”, la Escuela Primaria Nº 23 “26 de Junio”, el Colegio Secundario Nº 33 “Pioneros del Cañadón”, el Centro de Investigación,

Desarrollo y Transferencia de la UNPA y el Consejo Adolescente.A ello se suma una variada programación de charlas literarias, obras de teatro, taller de cine poético, taller de ajedrez y actuaciones artísticas en las remozadas instalaciones de la Proveeduría que tiene una estrecha relación con la historia de Cañadón Seco.

ACTO DE APERTURA La inauguración, con amplia participación de vecinos e invitados especiales, tuvo lugar a las 10:30 con la presencia de la totalidad de los integrantes del equipo de gestión encabezados por el secretario general a cargo de la presidencia comunal, ingeniero Carlos Lisoni. En ese marco se puso de manifiesto que “el amor por los libros y la lectura está más vivo que nunca.

Los libros son mucho más que objetos; son portales de otros mundos, espejos que nos ayudan a comprender mejor y también son herramientas que nos permiten construir un futuro más informado y empático”.

En el mismo acto se dio lectura a una poesía dedicada a Jorge Soloaga, escrita por Jorge Mesain que entre sus extensos versos lo identificara como “orador de alto vuelo con discurso veraz; puso notas sensibleras como una nova fugaz; seguro desde lo alto, desde una estrella quizá, ande el duende creativo inspirando a los demás; porque con su estampa y bien plantado será una impronta futura que ilumine la ciudad”.

La ceremonia también incluyó la actuación de precoces integrantes de Neodance, espacio de enseñanza artística que tiene una década de trayectoria desarrollando distintas disciplinas, entre ellas el malambo. En esta ocasión participó el grupo de Malambo Inicial conformado por niños de 5 a 7 años, dirigidos por los profesores Ignacio Farías y Luciano Quipildor.

PROGRAMA DEL SÀBADO 20 DE SEPTIEMBRE

La segunda y última jornada de la Feria del Libro a desarrollarse este sábado, con entrada libre y gratuita, contempla las siguientes actividades:-14:30 hs. Taller de la Orquesta Infanto Juvenil de Tango de Cañadón Seco.-15:00 hs. Charla sobre “La Ciencia y Tecnología” a cargo del Centro de Investigación y transferencia de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA.-15:30 hs. Taller Cultural de Danzas Clásicas a cargo de la profesora Sofía Idiarte.-16:00 hs. Taller Cultural de Música (guitarra, batería y canto) a cargo del profesor Damián Villagra. -16:30 hs. Presentación de los libros “Historia de Pioneros”, “Un barco a la deriva” y “La Mujer y el mar” a caro de la escritora Luisa Zerbo.-17:00 hs. Taller Cultural de Danza Contemporánea a caro de la profesora Sofía Idiarte.17:10 hs, Conversatorio. Aplicación y Abordaje de la Educación Ambiental en Contextos Escolares, a cargo de la profesora Silvina Sotomayor.-17:40 hs. Taller de Malambo.-18:00 hs. Presentación de “Cuentos para la familia” a caro de Samuel Olivera.-18:30 hs. Taller del grupo “Más Urbano”, bajo la coordinación de la profesora Macacha Sirsek.-18:45 hs. Taller de Folclore a cargo de los profesores Rodolfo Alcántara y Miriam Carrizo.